Запад назвал преемника Путина

https://static.news.ru/photo/cd74929c-5f83-11eb-89bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин, скорее всего, станет президентом после Владимира Путина. Такого мнения придерживаются западные политические эксперты, давшие свои прогнозы чешскому изданию iDnes.

Политологи считают, что Мишустин за время своего пребывания на посту главы кабмина успел понравиться россиянам. И стиль его правления свидетельствует о том, что одним формированием кабинета его карьера не закончится, утверждают эксперты.

Также эксперты обращают внимание на интерес самого Мишустина к посту главы государства, причём у него есть все шансы этот пост занять.

В рейтинге популярности премьер занимает второе место после Путина. По оценкам, Мишустину доверяют почти 60% россиян. Для сравнения: поддержка президента в последние месяцы колеблется в районе 65–69%, — говорится в публикации.

По мнению западных политологов, Мишустину шанс показать свои возможности дали кризис здравоохранения и уход Путина «в тень». Президента россияне видели только раз в год на видеоконференции, а премьер за последний год часто встречался с людьми, и это сыграло в его пользу.

Но говорить о возможном преемнике пока рано, так как уход Путина в ближайшее время с поста главы государства маловероятен, считают западные эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин может стать для России вторым Петром Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик рассказал, что помнит день назначения Мишустина на должность.