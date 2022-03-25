Зампред Совбеза РФ назвал США «государством-разбойником»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США «государством-разбойником» и «государством-изгоем». Именно оно беспрерывно ведёт захватнические войны по всему земному шару, передаёт слова политика РИА Новости.

Медведев отметил , что в разряд страны-разбойника сейчас пытаются занести Россию. И это термин, придуманный в своё время президентом США Рональдом Рейганом, добавил бывший российский президент. Речь идёт о термине rogue nation или rogue country, которое переводится как «государство-изгой».

Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как «разбойник». Так вот, таким «rogue nation» являются Соединённые Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот они и есть государство-изгой и государство-разбойник, — резюмировал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции не являются для России фатальными. В XX веке страна пережила более страшные испытания, отметил он.