Зампред Совбеза РФ назвал США «государством-разбойником»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США «государством-разбойником» и «государством-изгоем». Именно оно беспрерывно ведёт захватнические войны по всему земному шару, передаёт слова политика РИА Новости.
Медведев
Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как «разбойник». Так вот, таким «rogue nation» являются Соединённые Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот они и есть государство-изгой и государство-разбойник, — резюмировал Медведев.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции не являются для России фатальными. В XX веке страна пережила более страшные испытания, отметил он.