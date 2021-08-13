Зампред ГД предложил ликвидировать органы опеки

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой предложил ликвидировать в стране институт опеки. По его словам, существующую структуру надо заменять «чем-то новым», сообщает «Царьград».

Ныне действующий институт опеки должен быть не реформирован, а ликвидирован и заменён чем-то принципиально новым. Недавно обсуждал с Анной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребёнка, инициативу о том, чтобы внести в программу партии «Единая Россия» пункт про тотальную реорганизацию системы опеки, — заявил Толстой.

По словам депутата, в России уже удалось остановить закон об экспресс-изъятии детей из семьи. И правящая партия, отметил Толстой, не допустит навязывания российскому обществу западных моделей так называемой защиты детей, когда на самом деле его изымают из родного дома и разрушают ячейку социума.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что тема реформирования органов опеки и попечительства будет отражена в программе партии «Единая Россия».