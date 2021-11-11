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Зампостпреда РФ при ООН : Россия не планирует вторжение на Украину

00:07, 12 ноября 2021
Зампостпреда РФ при ООН : Россия не планирует вторжение на Украину Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Россия не планировала и не планирует военное вторжение на Украину. Об этом журналистам заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости.

Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета, — заявил Полянкий отвечая на вопрос, планировала ли РФ вторжение на Украину.

Он отметил, что от Украины «исходит много угроз».

И не забывайте об американских военных кораблях в Черном море, действующих очень провокационно. Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море, — подчеркнул дипломат.

При этом он заявил, что Россия имеет право концентрировать свои воска где угодно на собственной территории.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что США сообщили Евросоюзу о планах РФ по вторжению на Украину.

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