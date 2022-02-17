Зампосла США в Москве Барта Гормана выслали из России

В посольстве США в Москве заявили, что заместитель главы американской дипмиссии в Москве Барт Горман был выслан из России, пишет ТАСС. При этом у него была действующая виза. Сейчас в Вашингтоне готовят ответные меры.

Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды, — заявили в посольстве.

На данный момент в Вашингтоне изучают варианты симметричного ответа на высылку заместителя главы американского диппредставительства из РФ. Как заявили в дипмиссии США в России, у дипломата при этом сохранялась действующая виза.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что постпредство РФ при ООН столкнулось с серьёзными визовыми трудностями. По его словам, ряд сотрудников не могут выехать из США, поскольку опасаются не попасть обратно. Постпред также сообщил, что информация о проблеме передана генсеку ООН. Он также отметил, что в результате прямых контактов с американской миссией удаётся решить ряд вопросов, однако на системном уровне проблема остаётся.

Кроме того, посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов, до этого страну уже покинули 27 сотрудников дипмиссии, об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Такое решение было принято после консультаций о нормализации работ диппредставительств, которые прошли в Вене и закончились безрезультатно.