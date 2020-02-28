https://static.news.ru/photo/7408efc6-5a40-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Ольга Баталина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.

По словам первого зампреда партии Андрея Исаева, он убеждён, что тот опыт, который Баталина получила, работая в качестве депутата Госдумы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве.

Как сообщает РИА Новости, Ольга Баталина родом из Саратова. Сейчас ей 44 года. В 2014 году она стала председателем комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она также известна как активная сторонница запрета на усыновление российских детей-сирот американцами.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.