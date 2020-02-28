Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.
По словам первого зампреда партии Андрея Исаева, он убеждён, что тот опыт, который Баталина получила, работая в качестве депутата Госдумы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.
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