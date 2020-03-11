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Председатель правительства Михаил Мишутин подписал распоряжение о назначении заместителем министра просвещения Андрея Корнеева.

Также он стал статс-секретарём, говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Корнеева Андрея Алексеевича статс-секретарём — заместителем министра просвещения Российской Федерации, — говорится в тексте.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил первым замминистра транспорта главу Росавиации Александра Нерадько, который возглавлял ведомство с декабря 2009 года.