Замминистра культуры РФ Максима Ксензова освободили от должности

Заместитель министра культуры России Максим Ксензов освобождён от должности. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
Максим Юрьевич уже больше не занимает должность замминистра культуры РФ, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника в ведомстве.
Ксензова назначили на эту должность в апреле 2020 года, ранее он работал на посту заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ. В Минкультуры он курировал деятельность департамента кинематографии, а также департамента информационного и цифрового развития.
Ранее председателем российского правительства Михаилом Мишустиным было подписано постановление о реформе госаппарата. Это решение повлечёт за собой сокращение 37 заместителей глав федеральных органов власти. Планируется, что реформа коснётся 45 министерств и ведомств, работа которых курируется правительством России. Власти уверены, что в результате оптимизации подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, станет меньше. При этом освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.
18 января NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Этот пост он занимал с мая 2018 года. Торосян также входит в руководство партии премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».