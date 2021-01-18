Замминистра культуры РФ Максима Ксензова освободили от должности

https://static.news.ru/photo/da6831ea-59a0-11eb-8856-fa163e074e61_660.jpg Максим Ксензов Фото: Максим Ксензов/vk.com

Заместитель министра культуры России Максим Ксензов освобождён от должности. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Максим Юрьевич уже больше не занимает должность замминистра культуры РФ, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника в ведомстве.

Ксензова назначили на эту должность в апреле 2020 года, ранее он работал на посту заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ. В Минкультуры он курировал деятельность департамента кинематографии, а также департамента информационного и цифрового развития.

Ранее председателем российского правительства Михаилом Мишустиным было подписано постановление о реформе госаппарата. Это решение повлечёт за собой сокращение 37 заместителей глав федеральных органов власти. Планируется, что реформа коснётся 45 министерств и ведомств, работа которых курируется правительством России. Власти уверены, что в результате оптимизации подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, станет меньше. При этом освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

18 января NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Этот пост он занимал с мая 2018 года. Торосян также входит в руководство партии премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».