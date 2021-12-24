Заммэра Новосибирска рассказала, как поступает с критикой в соцсетях

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова заявила, что не удаляет негативные комментарии в Instagram, оставленные реальными пользователями. Комментируя критику её видео в купальнике после бани, она объяснила «Сиб.фм», что чистит аккаунт только от сообщений ботов.

Как я их могу удалять? Мне же интересно, что думают люди. Facebook и Instagram в том числе показывают аудиторию, — сказала Терешкова.

Политик добавила, что не намерена ограничивать свой контент, а также не понимает, почему ей нельзя окунаться в снег в Сибири после бани. Каждый, считает Терешкова, сам устанавливает свои границы.

Ранее пользователи сервиса TikTok остались недовольны танцем в купальнике олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Их возмутил такой внешний вид, один из комментаторов призвал «опомниться».

Досталось от критиков за фотографию в недостаточном, по их мнению, количестве одежды и обычной учительнице из Барнаула. Член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова уволилась после того, как родители и руководство школы возмутились её снимком в спортивном купальнике с акции в поддержку зимней Универсиады.