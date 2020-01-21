https://static.news.ru/photo/4cc51ce6-3c6d-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: stroi.mos.ru

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером федерального правительства. Он сменит Виталия Мутко, который не войдёт в новый состав правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, — сообщили РБК пять источников, близких к кабмину.

53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечает за строительство жилой и коммерческой недвижимости, и развитие инфраструктуры. До прихода в политику он занимался бизнесом.

Как писал NEWS.ru, и.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдёт в состав нового правительства. С мая 2018 года он курировал строительство и региональное развитие. Мутко занимал различные должности в правительстве с 2008 года. Он был министром спорта, а затем вице-премьером по спорту.