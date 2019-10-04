https://static.news.ru/photo/c5568774-e814-11e9-b1ca-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пестов Фото: mosreg.ru

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов ушёл в отставку. Официально причины его ухода не обнародованы.

Не комментируют это и в пресс-службе замглавы региона. Однако кадровое решение подтвердил ТАСС информированный источник, знакомый с ситуацией.

Пестов был назначен вице-губернатором в октябре 2018 года. Он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, области обращения с отходами, капитального ремонта, а также топливно-энергетический комплекс. Кроме этого, в сферу обязанностей Пестова входили благоустройство, гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Он координировал работу профильных министерств и ведомств региона.

Ранее, как писал News.ru, несколько судей Солнцевского районного суда Москвы были отправлены в отставку. Это произошло после проверки, в ходе которой обнаружили грубые нарушения в их работе.