https://static.news.ru/photo/a843c1d0-1ab2-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Ирина Голосная Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирина Голосная была освобождена от должности по собственной просьбе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение 7 декабря.

Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по её просьбе, — говорится в документе, который был опубликован на сайте правительства.

Ранее адвокат сообщил, что Голосная подала заявление об увольнении сразу после задержания. По данным следствия, в результате её незаконных действий компания «Альфа-групп» уклонилась от уплаты 58 млн рублей налогов. Согласно материалам дела, подчинённые дали изобличающие показания на Голосную. По словам следователя, она поручила им не проводить ряд мероприятий и не составлять документацию, писал NEWS.ru.