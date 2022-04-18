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Политика

Замглавы Минтранса России Богданова освободили от должности

19:41, 18 апреля 2022
Замглавы Минтранса России Богданова освободили от должности Кирилл Богданов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов покинул занимаемую должность по собственному желанию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе, сказано в тексте документа.

С 2009 года Богданов занимал должность заместителя гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям. В компании он занимался развитием информационных технологий. В 2020 году Богданов перешёл работать в Минтранс. Он курировал цифровое развитие транспортной отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Виктора Ничипорчука. Он занимал этот пост с июня 2020 года и курировал цифровизацию и автоматизацию министерства.

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