Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин стал кандидатом на должность гендиректора «Российского экологического оператора».
По данным источников, распоряжение о назначении планируется подписать до конца недели, однако из-за отставки правительства процедура утверждения кандидата может затянуться,
Ранее NEWS.ru писал, что аудитор Счётной палаты Михаил Мень
РЭО занимается так называемой мусорной реформой, стартовавшей 1 января 2019 года. Одна из её основных задач — решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов. Для этого необходимо построить современные объекты обращения с мусором и ужесточить контроль за работой инфраструктуры.
25 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
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