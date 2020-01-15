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Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин стал кандидатом на должность гендиректора «Российского экологического оператора».

По данным источников, распоряжение о назначении планируется подписать до конца недели, однако из-за отставки правительства процедура утверждения кандидата может затянуться, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что аудитор Счётной палаты Михаил Мень согласился перейти в компанию «Российский экологический оператор». О готовности сменить профиль работы он сообщил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который обсуждает вопросы назначения зампреда СП и аудиторов.

РЭО занимается так называемой мусорной реформой, стартовавшей 1 января 2019 года. Одна из её основных задач — решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов. Для этого необходимо построить современные объекты обращения с мусором и ужесточить контроль за работой инфраструктуры.

25 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора РЭО Дениса Буцаева.