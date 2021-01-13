Замглавы Минприроды уволили в рамках реформы органов власти

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Константин Румянцев из Министерства природных ресурсов и экологии РФ стал первым заместителем министра, уволенным в рамках административной реформы, с формулировкой «в связи с сокращением этой должности».

Как следует из распоряжений, опубликованных на официальном портале правовой информации, также свои посты замминистра оставили Александт Крутиков (Минвостокразвития) и Юрий Цветков (Минтранс), однако в их случаях формулировка была «по его просьбе».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года, завершиться она должна в апреле 2021 года. Правительство планирует привести к единому стандарту штата и организационной структуры министерства и ведомства, а также сократить центральные аппараты на 5%, а территориальные органы — на 10%. При этом предполагается сохранить в прежнем объёме фонд оплаты труда. Кабмин уже завершил подготовку нормативной базы для реформы. Изменения будут способствовать повышению оперативности принимаемых решений и сделают систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития, полагают в правительстве.

Как передавал NEWS.ru, сокращение штата госслужащих одобрил первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев.