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Замглавы Минцифры Белановский освобождён от должности

19:53, 09 марта 2021 24
Владимир Белановский Владимир Белановский Фото: digital.gov.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского.

Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе, — говорится в тексте распоряжения премьера.

В марте заместитель главы Министерства энергетики России Антон Инюцин был освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Инюцин был уволен по собственному желанию. В министерстве он курировал развитие рынка газомоторного топлива. В его обязанности также входило формирование позиции ведомства в области энергосбережения и повышения эффективности в сфере ТЭК. Инюцин отвечал за информационное взаимодействие и организацию участия министерства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, которые проводились как в России, так и за её пределами.

В середине февраля Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе, писал NEWS.ru.

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