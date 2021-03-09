Замглавы Минцифры Белановский освобождён от должности

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского.
Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по его просьбе, — говорится в тексте распоряжения премьера.
В марте заместитель главы Министерства энергетики России Антон Инюцин был освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Инюцин был уволен по собственному желанию. В министерстве он курировал развитие рынка газомоторного топлива. В его обязанности также входило формирование позиции ведомства в области энергосбережения и повышения эффективности в сфере ТЭК. Инюцин отвечал за информационное взаимодействие и организацию участия министерства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, которые проводились как в России, так и за её пределами.
В середине февраля Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе, писал NEWS.ru.