Замглавы МИД заявил об отсутствии угроз безопасности Украины

Россия не собирается нападать на Украину и не предпринимает никаких действий, которые угрожают безопасности Украины. Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что риска крупномасштабной войны в Европе «или ещё где-нибудь» также не существует. Его слова приводит РИА Новости.

Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину, — подчеркнул замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстановка на Украине остаётся весьма и весьма напряжённой, и к эскалации напряжения вокруг Украины приводят поставки оружия в эту страну, а также военные манёвры НАТО. По словам Пескова, Москва хотела бы, чтобы её западные партнёры, в том числе в Германия, тоже обращали на это внимание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ и властей о якобы готовящейся эвакуации посольства РФ в Киеве. Подобные заявления она назвала провокацией, в подготовке которых участвует Белый дом. Она также задалась вопросом, какое дело американской стороне до того, что происходит с дипмиссиями других стран за пределами США.