Замглавы МИД заявил о намерении продолжить диалог по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» сделал ряд заявлений, касающихся в том числе предложенных недавно гарантий безопасности, адресованных США и НАТО. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия рассчитывает на продолжение диалога, но до сих пор не получила письменных комментариев на предложения.

Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ <...> в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол, — сказал он.

Рябков призвал США заняться «конкретными делами» по принуждению Киева к выполнению Синских соглашений, если в Вашингтоне в этом заинтересованы, а также прекратить военную подпитку Киева, включая планы по созданию баз и направлению военных инструкторов, так как это представляет угрозу России. Сама же Россия не намерена отводить войска от границы с Украиной, как того требуют в США, поскольку она может дислоцировать войска в любом месте на собственной территории.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве пока не получили письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, но надеются, что получат его на днях. Он также призвал дождаться конца недели, прежде чем делать какие-либо выводы на этот счёт.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 2 дня спустя в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были гарантии безопасности и предложения Москвы.

Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.