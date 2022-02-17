Замглавы МИД России прочитал стихи украинскому коллеге в СБ ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по время заседания Совета безопасности организации прочитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко. Для этого он даже перешёл на русский язык, чего обычно себе не позволяет. В ответ заместитель главы МИ РФ Сергей Вершинин процитировал стихи Николая Заболоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание СБ ООН проходило в четверг, 17 февраля. Оно было посвящено проблеме выполнения минских договорённостей. Россия указала, что Украина за семь лет не выполнила ни одного пункта соглашений. В свою очередь, западные представители вновь обвинили Россию в якобы готовящейся агрессии против Украины.

Кислица в своём выступлении решил привести цитату из стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина».

Пусть мне говорят: «Успокойся...» — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — ещё в мавзолее, — прочитал Кислица фрагмент стихотворения на русском языке.

В собственном выступлении Вершинин не стал объходить стороной этот аспект. Он сообщил, что хорошо относится к тому, когда политические послания облекаются в форму стихотворения. Сам он признался, что любит стихи Николая Заболоцкого про красоту.

Помните это четверостишие? А если это так, то что есть красота // И почему её обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота, // Или огонь, мерцающий в сосуде? — продекламировал дипломат.

Вершинин сравнил красоту с мудростью и призвал принимать мудрые решения, подчеркнув, что выступает за урегулирование на востоке Украины на основе минского комплекса мер.

Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН распространило среди стран — членов Совбеза материалы Следственного комитета и RT о о преступлениях украинских военных с применением запрещённых методов войны. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал иностранных дипломатов ознакомиться с материалами и предупредил, что они могут увидеть «ужасное».

Конфликт на востоке Украины длится более семи лет. За это время, по данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают в рамках контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения.