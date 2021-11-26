Песков: Кремль не контактировал с представителями офиса Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока не было контактов с представителями офиса главы Украины Владимира Зеленского, передаёт ТАСС. Украинский лидер ранее заявил, что в ближайшее время глава его администрации Андрей Ермак свяжется с представителями российских властей.

Пока не было, — сказал Песков в ответ на вопрос о контакте, анонсированном украинским президентом.

26 ноября в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак будет в ближайшее время контактировать с российской стороной в формате телефонного разговора. Он также отметил, что СМИ ведут кампанию «по запугиванию» граждан, публикуя материалы о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. При этом саму вероятность войны с Москвой украинский лидер не исключил.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия массово передислоцирует войска «вплоть до Камчатки», чтобы подготовиться к возможной глобальной войне, если в неё перерастёт конфликт с Украиной.

Это далеко не первая статья за последнее время, в которой муссируется тема возможного «вторжения» России на территорию Украины. 11 ноября агентство со ссылкой на источники написало, что чиновники США проинформировали европейских коллег о наличии опасений по поводу возможной военной операции РФ на Украине.

В Кремле считают такие материалы «вбросами» в рамках целенаправленной информационной кампании против России.