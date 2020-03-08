https://static.news.ru/photo/fb09aa0c-6228-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Дипломаты поговорили о ситуации в Сирии.

Кроме того, иранского представителя проинформировали об итогах переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана 5 марта, говорится на сайте российского МИД. Также участники встречи подтвердили важность взаимодействия России, Турции и Ирана в «астанинском формате», так как это способствует долгосрочному урегулированию в САР.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучином. Представители стран обсудили состояние связей Москвы и Вашингтона.