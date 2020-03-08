Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Дипломаты поговорили о ситуации в Сирии.
Кроме того, иранского представителя проинформировали об итогах переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана 5 марта,
Ранее, как писал NEWS.ru, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучином. Представители стран обсудили состояние связей Москвы и Вашингтона.
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