Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Палестины отношения с Израилем

https://static.news.ru/photo/b7c5360e-9b52-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Михаил Богданов Фото: МИД России/vk.com

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонные переговоры с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмедом Мадждаляни. Темой беседы стало урегулирование палестино-израильских отношений.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу создания палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с известной международно-правовой базой, — говорится на официальном сайте МИД России.

Ведомство отметило, что Москва готова помочь и Палестине, и Израилю наладить прямые двусторонние контакты при поддержке «квартета» посредников — РФ, Соединённых Штатов Америки, Евросоюза и ООН.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.

Иерусалим собирается аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.

Как писал NEWS.ru, ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».