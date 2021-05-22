Замглавы МИД прокомментировал слухи о российских военных в Донбассе

https://static.news.ru/photo/be557704-bc44-11eb-9c31-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко прокомментировал предположения об участии российских военных в конфликте в Донбассе. Дипломат назвал их дезинформацией, которую распространяет Киев, пишут «Известия».

Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений, — цитирует издание замминистра иностранных дел.

Другими же задачами распространения такой информации, по мнению Руденко, является создание ещё одного предлога для того, чтобы Украину побыстрее приняли в НАТО.

Очередным поводом для такой новой кампании, которую мы наблюдали в апреле, стали плановые учения российских Вооруженных сил, которые проводятся каждый год, завершая зимне-весенний период боевой подготовки, — пояснил дипломат, добавив, что проходят такие учения на территории России и довольно далеко от Донбасса.

А вот реальная эскалация, считает Руденко, проходит на самой Украине. Там США при активной поддержке союзников по НАТО наращивают военную активность, снабжают украинских военных летальным оружием, а также оказывают армии финансовую и материальную поддержку.

В текущем году, по данным МИДа, на Украине планируется провести семь совместных военных учений со странами НАТО.

Как сообщалось ранее, официальному Киеву стоит начать налаживание приграничного сотрудничества с Крымом с проведения новой демаркации государственной границы. Нужно сделать так, чтобы полуостров на украинских картах не был обозначен как земля, принадлежащая Украине.