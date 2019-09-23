https://static.news.ru/photo/c4e1f1d2-ddda-11e9-ae60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва чётко видит, что западные страны усиливают давление на Россию и противодействуют интеграции на пространстве СНГ. Об этом заявил замглавы МИДа Александр Панкин.

Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран — участниц СНГ, он отметил, что негативная политика «коллективного Запада» проявляется в ослаблении экономической безопасности, размытии общих ценностей и расшатывании устоев.

Происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств, — цитирует замминистра ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин предостерёг от вмешательства одних государств во внутренние дела других. По словам российского лидера, это провоцирует различного рода конфликты по всему миру.