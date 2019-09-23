https://static.news.ru/photo/c4e1f1d2-ddda-11e9-ae60-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Москва чётко видит, что западные страны усиливают давление на Россию и противодействуют интеграции на пространстве СНГ. Об этом заявил замглавы МИДа Александр Панкин.
Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран — участниц СНГ, он отметил, что негативная политика «коллективного Запада» проявляется в ослаблении экономической безопасности, размытии общих ценностей и расшатывании устоев.
Происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств, — цитирует замминистра ТАСС.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин предостерёг от вмешательства одних государств во внутренние дела других. По словам российского лидера, это провоцирует различного рода конфликты по всему миру.