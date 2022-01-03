Замглавы МИД Грушко представит дипведомство России на переговорах с НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что будет представлять российское дипведомство на заседании совета Россия — НАТО, передаёт ТАСС. Переговоры пройдут 12 января в Брюсселе.

Как рассказал Грушко, российская делегация на заседании будет состоять из представителей МИД и военных.

Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять, — сказал он.

Накануне в НАТО подтвердили, что проведение заседания Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Как заявили в пресс-службе Альянса, диалог с Россией должен «проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности Альянса по поводу российских действий».

Ранее в МИД России заявили, что основной темой встречи будут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе по нерасширению НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.