Замглавы КПРФ рассказал о самочувствии Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов хорошо себя чувствует, решение о его нахождении в клинике принимает лечащий врач, сообщил замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев, передаёт РИА Новости. Ранее Зюганов сообщал, что его самочувствие хорошее, однако дату выписки политик не назвал. Коммунист находится в ЦКБ с признаками ОРВИ.

Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у [лечащего] врача, — сказал Коломейцев.

Ранее Зюганов прокомментировал слухи о том, что в ЦКБ он якобы встречался и беседовал с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По словам Зюганова, при такой болезни, как у Жириновского, речи о встрече идти не может. Политик также пожелал лидеру ЛДПР скорейшего выздоровления.

По словам лидера КПРФ, его состояние «рабочее». При этом он ещё находится под наблюдением врачей. Дату выписки коммунист пока не знает, он уточнил, что она определится исходя из рекомендаций медиков.