https://static.news.ru/photo/2836f7ca-33ab-11ea-b089-fa163e074e61_660.jpg Рашид Нургалиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева ожидают с официальным визитом в Абхазии. Поездка российского государственного деятеля связана с ростом протестов в стране.

Одной из главных целей Нургалиева станет предотвращение столкновений в республике. Также он займётся поиском решений в сложившейся ситуации.

Обстановка в Абхазии обострилась после отказа действующего президента уходить в отставку. Вчера, 9 января, митингующие ворвались в здание администрации главы страны. Они полностью взяли его под свой контроль. Президент настоял на проведении переговоров с членами оппозиции. Также он призвал всех участников протестов к поиску компромисса.

На данный момент в здании администрации находится несколько сотен человек. Они выносят оружие из оружейной комнаты. Об этом ранее информировал NEWS.ru.