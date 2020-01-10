Заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева ожидают с официальным визитом в Абхазии. Поездка российского государственного деятеля связана с ростом протестов в стране.
Одной из главных целей Нургалиева станет предотвращение столкновений в республике. Также он займётся поиском решений в сложившейся ситуации.
Обстановка в Абхазии обострилась после отказа действующего президента уходить в отставку. Вчера, 9 января, митингующие ворвались в здание администрации главы страны. Они полностью взяли его под свой контроль. Президент настоял на проведении переговоров с членами оппозиции. Также он призвал всех участников протестов к поиску компромисса.
На данный момент в здании администрации находится несколько сотен человек. Они выносят оружие из оружейной комнаты. Об этом ранее информировал NEWS.ru.
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