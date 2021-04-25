Володин: первые законопроекты по итогам послания президента появятся до мая

Первые законопроекты, направленные на реализацию основных положений обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, могут быть внесены в Государственную думу уже до майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
По словам, авторами документов
Возможно, даже до начала майских праздников будем вносить. Сразу после отчёта правительства начнём рассматривать, — сказал Володин.
Кабмин должен отчитаться о своей деятельности 12 мая.
Ранее Володин высказал мнение, что страны Запада должны услышать сигнал Владимира Путина о том, что переходить «красную черту» в отношениях с Россией недопустимо.
Глава государства озвучил послание Федеральному собранию 21 апреля.