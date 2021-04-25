Володин: первые законопроекты по итогам послания президента появятся до мая

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Глава российского МИД Сергей Лавров считает заявления чешских властей о ситуации во Врбетице «не очень вменяемыми и путанными». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он охарактеризовал как здравое заявление чешского лидера Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов в этом городе, произошедших в 2014 году. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент...