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Володин: первые законопроекты по итогам послания президента появятся до мая

15:10, 26 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые законопроекты, направленные на реализацию основных положений обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, могут быть внесены в Государственную думу уже до майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам, авторами документов выступят он сам и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возможно, даже до начала майских праздников будем вносить. Сразу после отчёта правительства начнём рассматривать, — сказал Володин.

Кабмин должен отчитаться о своей деятельности 12 мая.

Ранее Володин высказал мнение, что страны Запада должны услышать сигнал Владимира Путина о том, что переходить «красную черту» в отношениях с Россией недопустимо.

Глава государства озвучил послание Федеральному собранию 21 апреля.

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