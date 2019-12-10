https://static.news.ru/photo/8271fbc6-1b92-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду законопроект с поправками к действующему закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Полный текст документа пока не обнародован, но уточняется, что в нём говорится о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Законопроект зарегистрировали в электронной системе Рады глава «Слуги народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Он сказал, что легче продлить этот документ, а позже внести «формулу Штайнмайера».