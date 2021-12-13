Законопроект о выдаче жилищных сертификатов сиротам доработают к марту

Законопроект, согласно которому повзрослевшим детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты, может поступить в Правительство России в марте 2022 года, рассказала директор Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. Она уточнила, что в данный момент ведётся работа над замечаниями государственно-правового управления Администрации Президента, пишет «Парламентская газета».

Работа над законопроектом у нас продолжается. Мы получили замечания со стороны государственно-правового управления Администрации Президента. Замечания касаются вопросов защиты от отчуждения тех жилых помещений, которые будут приобретены в рамках сертификата как дополнительной формы поддержки в получении жилья детьми-сиротами и лицами из их числа, — заявила Фальковская.

Она уточнила, что законопроект должен установить, какие именно категории сирот могли бы получить жилищный сертификат. По предварительным подсчётам, на такую привилегию могут рассчитывать 64 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, в котором уравниваются в правах на получение повышенного пособия по безработице дети-сироты, работавшие во время учёбы. Под эту категорию попадают те, кто трудился по направлению службы занятости и работавшие без этого направления.