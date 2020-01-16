https://static.news.ru/photo/49fb093e-388b-11ea-9b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: scrf.gov.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Документ опубликован в базе данных системы обеспечения законодательной деятельности. Он вносит изменения в статью 15 федерального закона «О безопасности», которая определяет состав Совбеза.

Как ранее сообщал NEWS.ru, пост зампреда Совета безопасности уже внесён в перечень государственных должностей. Владимир Путин выдвинул на эту позицию Дмитрия Медведева, который ушёл в отставку с поста премьер-министра вместе со всем составом правительства. 16 января Госдума согласовала на вакантную должность главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.