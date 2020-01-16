Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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Как ранее сообщал NEWS.ru, пост зампреда Совета безопасности уже внесён в перечень государственных должностей. Владимир Путин выдвинул на эту позицию Дмитрия Медведева, который ушёл в отставку с поста премьер-министра вместе со всем составом правительства. 16 января Госдума согласовала на вакантную должность главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.
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