Политика

Законопроект о всеукраинском референдуме прошёл первое чтение

14:48, 18 июня 2020 12
Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обещанный в предвыборной программе Владимира Зеленского законопроект о всеукраинском референдуме прошёл первое чтение в Верховной Раде. Процедуру предложили использовать для решения ключевых для страны вопросов вроде вступления в НАТО или запуска рынка земли.

Инициативу поддержали 252 депутата при необходимых 226.

По информации РИА Новости, темами будущих референдумов смогут стать изменения в конституцию, ратификация международных договоров, предусматривающего изменение украинской территории и другие «вопросы общегосударственного значения».

Нельзя будет вынести на голосование темы, создающие угрозу суверенитеты, территориальной целостности, национальной безопасности, «противоречащие положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права».

Законопроект закрепит возможность электронного голосование, установит 50-процентный порог явки и определит перечень субъектов, способных стать инициаторами процедуры.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Украина получила статус партнёра НАТО. По мнению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, страна приняла решение по политическим причинам, а Североатлантический альянс поддержал «деструктивный курс Киева на Донбассе».

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