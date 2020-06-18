Законопроект о всеукраинском референдуме прошёл первое чтение

Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В МИД России оценили вероятность отмены санкций Евросоюза в отношении РФ. По мнению дипломатов, рассчитывать на то, что это произойдёт в скором времени, не приходится.

Они продлеваются регулярно, раз в полгода, ничего нового в этом нет. Перспективы их отмены более чем туманны, — цитирует РИА Новости, главу департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца....