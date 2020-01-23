https://static.news.ru/photo/3d6982f6-3dc0-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию принят нижней палатой парламента в первом чтении.

Проект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным 20 января. Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ, передаёт « Интерфакс ».

Законопроект нацелен на реализацию предложений, которые российский лидер озвучил 15 января в послании Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседательствующий в рабочей группе по изменениям в Конституции РФ, опроверг слухи о внесении поправки, предусматривающей возможность самороспуска Думы.