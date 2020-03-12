https://static.news.ru/photo/c873d28e-6458-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Авторами документа стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Законопроект введёт и понятие общероссийского голосования — процедуры, которая пока никак не закреплена в законодательстве страны, но которую уже готовит Центризбирком.

В случае принятия документа статьи Уголовного кодекса, определяющие санкции за нарушения на выборах и референдумах, распространятся на общероссийское голосование. Максимальное наказание по ним — до 4 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. Среди поправок оказалось предложение об обнулении числа президентских сроков Владимира Путина.