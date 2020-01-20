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Порядок назначения председателя правительства России может измениться по обновлённой Конституции. Это следует из законопроекта с поправками к Основному закону страны, который внесён в парламент.

Согласно тексту документа, в новой редакции в полномочия главы государства будет входить назначение на должность премьер-министра, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению президента. В текущей версии Конституции речь идёт...