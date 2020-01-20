Законопроект президента Владимира Путина об изменениях в Конституции РФ предусматривает, но не прописывает детали общероссийского голосования.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» выносится на общероссийское голосование, — гласит вторая статья законопроекта.
В пояснительной записке говорится, что речь идёт о голосовании по предложенным Путиным поправкам.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к российской Конституции.
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