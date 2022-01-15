Закон об освобождении ветеранов от коммунальных платежей внесён в Госдуму

Законопроект, предлагающий освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей, внесён на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа — председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутаты от ЛДПР. О внесении законопроекта в парламент Нилов сообщил в своём Telegram-канале.

В документе предлагается изменить 14-ю и 15-ю статьи закона «О ветеранах».

Они предусматривают предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, — пояснил Нилов.

В случае принятия закон начнёт действовать с 1 июля. На сегодня ветеранам и инвалидам предоставляется компенсация 50% стоимости коммунальных услуг.

Согласно предварительным расчётам, на это будет потрачено из федерального бюджета 575 млн рулей. Инициатива позволит улучшить условия жизни ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в период кризиса.

Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также поднимет их особый правовой статус, — говорится в пояснительной записке.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение об увеличении в два раза размера материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой. В этом году ветераны-москвичи получат по 40 тысяч рублей — это вдвое больше, чем в 2019 году.