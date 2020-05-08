Закон об использовании биометрии в банках примут в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/e07610b8-9176-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон об использовании биометрии для идентификации клиентов при совершении банковских операций могут принять уже на следующей неделе. Сейчас дорабатываются окончательные формулировки в документе.

Законопроект рассмотрят 12 мая и, возможно, сразу в трёх чтениях, так как Центробанк и депутаты Госдумы договорились о скорейшем его принятии. Документ предполагает наделить банки возможностью использовать биометрию для проведения всех операций с клиентами — физлицами, пишет «Интерфакс». Сейчас это только открытие вклада, кредит и перевод.

Законопроект конкретизирует подразделения банков, в которых необходимо обеспечить сбор биометрических данных. Для банков с базовой лицензией предусмотрена отсрочка подключения к ЕБС до 1 января следующего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа парламентариев и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату проект закона, обеспечивающий россиянам возможность дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе.