Закон об использовании биометрии в банках примут в ближайшее время

Закон об использовании биометрии для идентификации клиентов при совершении банковских операций могут принять уже на следующей неделе. Сейчас дорабатываются окончательные формулировки в документе.
Законопроект рассмотрят 12 мая и, возможно, сразу в трёх чтениях, так как Центробанк и депутаты Госдумы договорились о скорейшем его принятии. Документ предполагает наделить банки возможностью использовать биометрию для проведения всех операций с клиентами — физлицами,
Законопроект конкретизирует подразделения банков, в которых необходимо обеспечить сбор биометрических данных. Для банков с базовой лицензией предусмотрена отсрочка подключения к ЕБС до 1 января следующего года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа парламентариев и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату проект закона, обеспечивающий россиянам возможность дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе.
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