https://static.news.ru/photo/e3a3b13c-3906-11ea-8554-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума рассмотрит законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ 20 января. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это будет сделано в приоритетном порядке.
Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке, — цитирует его «Интерфакс».
Как ранее сообщал NEWS.ru, пост зампреда Совета безопасности уже внесён в перечень государственных должностей. Владимир Путин выдвинул на эту позицию Дмитрия Медведева, который ушёл в отставку с поста премьер-министра вместе со всем составом правительства. 16 января Госдума согласовала на вакантную должность главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.