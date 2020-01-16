Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка с поста главы правительства открыла для Дмитрия Медведева новые карьерные возможности и перспективы. Эксперты считают, что теперь бывший премьер активизирует свою партийную работу.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». По словам источника издания в «Единой России», политические выгоды Медведев может приобрести в случае получения возглавляемой им партией хороших результатов на ближайших думских выборах. Иногда,...