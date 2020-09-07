Закон о новом Госсовете могут одобрить к концу года

https://static.news.ru/photo/535db5a6-f1a6-11ea-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Законопроект о новом Госсовете могут внести в парламент в сентябре-октябре, а его принятие можно ожидать к концу 2020 года, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Комментируя состав Госсовета, Клишас уточнил, что этот вопрос обсуждается, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин считает, что Госсовет за 20 лет его деятельности стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне. Он также напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, предложив губернаторам не участвовать «в личном качестве» в работе верхней палаты парламента.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.