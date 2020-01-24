Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России будет рассмотрен Советом Федерации 30 января.
23 января Госдума приняла его в третьем чтении. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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