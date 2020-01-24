https://static.news.ru/photo/34b5c2a0-3eb0-11ea-b642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России будет рассмотрен Советом Федерации 30 января.

23 января Госдума приняла его в третьем чтении. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента, передаёт RT . Документ на рассмотрение парламента внёс президент России Владимир Путин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.