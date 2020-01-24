Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России будет рассмотрен Советом Федерации 30 января.

23 января Госдума приняла его в третьем чтении. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента, передаёт RT. Документ на рассмотрение парламента внёс президент России Владимир Путин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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