Захарова удивилась беспокойству Зеленского по поводу задержания Саакашвили

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла странным, что президента Украины Владимира Зеленского беспокоит задержание бывшего грузинского лидера и действующего председателя исполкома украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили и не трогает судьба председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Своё мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский обеспокоен сообщением о задержании в Грузии Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений», который звучат по этому поводу в стране.

Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой Медведчука или Шария, тоном СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации, — написала Захарова.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.