Захарову шокировали статьи в СМИ об избиении мигрантов на границах ЕС

Опубликованные недавно материалы в немецких СМИ, в которых рассказывается об избиении мигрантов на границе Хорватии, отлично показали, как в демократической Европе реализуются «высокие правочеловеческие стандарты». Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не так давно немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследования и видео с границ Евросоюза. Эти материалы наглядно демонстрируют, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике. Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками, — заметила она.

Как подчеркнула Захарова, согласно данным СМИ, для того, чтобы оттеснить мигрантов за пределы ЕС, были созданы специальные отряды, в которые входят специалисты особых отделов полиций государств, входящих в Евросоюз.

СМИ также выяснили, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы €532 млн на «защиту границ». Очевидно, часть этих денег пошла на содержание «команд». Более того, граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги, — указала официальный представитель МИД РФ.

При этом Евросоюз демонстрирует двойные стандарты, принимая выборочно мигрантов с Востока.

Нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путём их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана, — добавила дипломат.

Ранее хорватское информагентство HINA опубликовало со ссылкой на вице-премьера, главу МВД Давора Божиновича сведения о том, что ряд сотрудников хорватской полиции причастен к инциденту с избиением и насильственным выдавливанием нелегальных мигрантов сквозь границу Хорватии в сторону соседней Боснии и Герцеговины.

Ранее сейм Польши принял закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Она должна будет защитить страну от наплыва мигрантов. Планируемое заграждение протянется на расстояние более чем в 100 километров на восточной границе Европейского союза. Его строительство обойдётся в €353 млн.