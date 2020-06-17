Захарова жёстко раскритиковала санкции против Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/7b94ffea-b0ae-11ea-be10-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грубое внешнее давление и незаконные рестрикции только ухудшают ситуацию в Венесуэле. Санкции мешают выстраивать доверительные отношения между гражданами республики и заводят происходящее в тупик, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, радикалы, следуя указаниям кураторов, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше» и постепенно теряют «чувство реальности», пишет РИА Новости.

Нужно просто по-новому взглянуть на эту ситуацию, призываем к этому влиятельных международных игроков. Такой подход, на наш взгляд, уже начинает формироваться его суть — решение проблем Венесуэлы должно быть мирным, переговорным и достигнуто самими венесуэльцами, — добавила дипломат.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуаидо.

В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.

Мехико не исключает начала поставок топлива Венесуэле, если возникнет гуманитарная необходимость, заявил президент Мексики Андрес Обрадор. По его словам, торговле с Каракасом не помешают санкции, вводимые Соединёнными Штатами Америки против южноамериканской страны. Политик напомнил, что Мексика — независимое государство и самостоятельно принимает решения.

Добыча нефти в Венесуэле достигла в июне 2020 года минимальных значений за 75 лет. Падение произошло из-за американских санкций, которые заставили многих покупателей отказаться от контрактов. Таким образом, сырьё осталось в хранилищах, возник избыток запасов и компания PDVSA вынуждена была сократить объём производства по всей стране.

Сейчас у PDVSA он на 57% ниже запланированной. Учитывая реестры производительности скважин, прогноз, таким образом, резко отличается от параметра в 550 тыс. баррелей в день, о котором вторичные источники сообщили ОПЕК в мае.

Больше всего пострадал некогда плодовитый пояс Ориноко с ожидаемым падением добычи на 79%. В бассейне Маракайбо ситуация тоже сложная, там добыча чёрного золота снизилась на 45%.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что PDVSA на этой неделе закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, которые поднимают там нефть.

Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в июле.