Захарова жёстко отреагировала на европейские фейки о российской вакцине

https://static.news.ru/photo/af36ecf6-4a2c-11eb-9de5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о манипуляциях в пандемию COVID-19. По её словам, в ней европейский чиновник попытался провести «абсолютно неуместные параллели» между усилиями Москвы по борьбе с коронавирусом и террористической активностью ближневосточных террористов.

Захарова считает, что набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком слухов и фейков.

К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель, — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте МИД.

Она добавила, что приёмы Борреля нельзя воспринимать «иначе как попытку недобросовестной конкуренции», которая направлена против России и её препаратов от коронавируса.

Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов, — подчеркнула Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС первой вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech. Об этом сообщила исполнительный директор агентства Эмер Кук.