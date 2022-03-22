Захарова: Зеленский пытался «неумело играть» на трагедии холокоста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский попытался сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. Его попытка провести искусственные параллели между холокостом и сегодняшними событиями на Украине оказалась неумелой, отметила она в комментарии, который размещён на сайте МИД.

Так дипломат отреагировала на обращение Зеленского 20 марта к депутатам израильского кнессета (парламента).

Зеленский, по сути, довёл ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом. В стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию он приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году, — подчеркнула представитель МИД.

По её словам, бесчеловечные планы Третьего рейха и его сателлитов были разрушены силой воли и мощью Красной армии, в которой воевали русские и украинцы, евреи и представители других национальностей СССР.

Захарова указала, что украинские неонацисты сегодня ничем не отличаются от идейных предшественников. Их характеризует тот же изуверский почерк фашистских приспешников, жертвами которых становятся ни в чём не повинные люди.

Ранее стало известно, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского обратиться к депутатам кнессета и убедить их в необходимости поддержать Киев дала обратный эффект. Не все законодатели прониклись сочувствием к тому, что сказал политик в своём видеообращении. Если одни приняли в штыки отсылки к событиям холокоста, то другие просто бойкотировали речь, связав её с пропагандистской кампанией.