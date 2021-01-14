Захарова: заявления США о «хакерских атаках» России стали рутиной

https://static.news.ru/photo/489c105c-5710-11eb-8267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заявления США о якобы проводимых Россией хакерских атаках стали рутиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на бриффинге.

Она призвала американские власти для урегулирования претензий использовать дипломатические каналы. Мария Захарова также сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента Дональда Трампа.

Нормализации диалога с администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки, — сообщила она.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Также сообщалось, что почти 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках масштабной кибератаки. Вредоносное обновление программного обеспечения получили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds. Более тысячи из них подверглись взлому, что может позволить хакерам и дальше взламывать сети, писал NEWS.ru.