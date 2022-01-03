Захарова: заявление «ядерной пятёрки» снизит международную напряжённость

Совместное заявление лидеров «ядерной пятёрки» должно снизить уровень международной напряжённости и поспособствовать сдерживанию гонки вооружений, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что заявление «пятёрки» было подготовлено по инициативе российской стороны.

Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряжённости и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков, — говорится в комментарии на сайте МИД.

3 января лидеры Китая, России, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Отмечается, что страны считают это первоочередной ответственностью и будут работать для совместного снижения стратегических рисков. Лидеры государств также подтвердили намерение и в дальнейшем действовать в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден заявил, что ядерную войну нельзя начинать. По мнению хозяина Белого дома, её и выиграть нельзя, отметил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что и Москва, и Вашингтон располагают самым крупным ядерным потенциалом на планете. Он напомнил, что и Москва, и Вашингтон располагают самым крупным ядерным потенциалом на планете.