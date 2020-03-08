https://static.news.ru/photo/4633d3ae-6120-11ea-b319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственность за угрозы в адрес российского посла в Анкаре лежит на турецкой стороне. С таким заявлением 8 марта выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что угрозы в адрес представителей России являются незаконными. И неважно, как именно была проявлена агрессия — в социальных сетях или во время демонстрации перед дипломатическим ведомством.

По словам Захаровой, задействованные в «накачке» общественного сознания агрессивными лозунгами должны понимать, что вся ответственность за ход кампании и её последствия лежит на Анкаре. Официальный представитель МИД РФ пока не смогла сказать, кто именно был организатором этой акции.

Но есть у меня такое ощущение, что всё-таки вещь или явление это срежиссированное. Нужно прекрасно понимать — в данном случае я апеллирую к Анкаре, — что это очень опасная тенденция. Раскачать просто, а успокоить сложно, — приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова также вспомнила о трагическом случае, который произошёл с убитым послом России в Турции Андреем Карловым в 2016 году. На фоне этого, подчеркнула дипломат, очень опасно вызывать в людях чувство агрессии.

Как ранее передавал NEWS.ru, посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийские настроения в турецких соцсетях.

По словам Ерхова, в его адрес продолжают поступать угрозы. Он отметил, что оскорбления касаются не только дипломатов лично, но и России и всех её представителей.