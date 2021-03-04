Захарова заявила о возможных жёстких мерах в отношении немецких СМИ

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В случае, если Германия будет препятствовать работе российских журналистов, Москва может принять жёсткие меры в отношении немецких СМИ. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в конце февраля Commerzbank ФРГ направил письменное уведомление, касающееся «Russia Today Германия» и Ruptly. Согласно документу, доступ информационных агентств к осуществлению финансовых операций будет прекращён 31 мая.

По словам дипломата, Москва со всей серьёзностью призывает Берлин задуматься и обеспечить перечисленным компаниям нормальные условия для работы, исключив любые рестриктивные меры, мешающие функционировать.

В противном случае вынуждены будем принять жёсткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод, — цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель МИД добавила, что ссылки на некие корпоративные правила приниматься не будут.

Как ранее передавал NEWS.ru, Захарова считает заявления США о ситуации с «Радио Свобода» (признан иноагентом) вмешательством в работу судебной системы России. Москва призывает Вашингтон не только на словах, но и на деле не вмешиваться во внутренние дела других стран.