https://static.news.ru/photo/2bcc787a-6901-11ea-bfe0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские оппоненты не оставляют попыток по изоляции крымских территорий, но предпринимать их становится всё сложнее и сложнее. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией отметила, что решение жителей Крыма за эти годы доказало свою безальтернативность. Особенно, как уточнила Захарова, в момент «складывавшейся напряженной ситуации вокруг полуострова».

Крым не стал жертвой национал-радикалов, вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, наблюдаемых на постмайданной Украине. Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну натовских манёвров, — пояснила официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что многочисленные иностранные гости, приезжающие на полуостров, своими глазами могут увидеть усилия федеральных и региональных властей по повышению качества жизни крымчан. Особо она отметила и «упрочение межконфессионального мира и защите прав национальных меньшинств».

Захарова напомнила, что в 2019 году в республике состоялись более 70 успешных и значимых международных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, в Крыму 18 марта отмечают День воссоединения с Россией, в честь этого пройдут тематические выставки, концерты, автомотопробег. По словам политолога, зампреда Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса на полуострове введены, однако общего приподнятого настроения они не меняют.